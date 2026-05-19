Intervistato in occasione del World Fair Play Day 2026, andato in scena oggi in Senato, il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha detto la sua in merito alla situazione legata al nuovo ct della Nazionale azzurra di calcio: "La priorità è il modello del club Italia perché è partendo dal modello che poi si può trovare il giusto interprete. Se si parte dall'interprete, senza avere idee, ci si affida solo alla persona, che invece deve far parte di un'organizzazione e deve essere il rappresentante di una visione, il soggetto che deve mettere in pratica un coordinamento tra le nazionali, partendo dalle giovanili, sul presupposto che ci sia una scuola che consenta agli allenatori di avere un filo logico" ha detto.

"Io non credo al pensiero unico ma un po' di coordinamento e di razionalizzazione, per evitare che ognuno vada per conto suo, sono opportuni. E alla fine della definizione di un modello, avendo una visione, sarà più semplice trovare l'interprete adeguato per questo tipo di impostazione" ha aggiunto in conclusione.