Aumentano considerevolmente le quotazioni di Josep Martinez come nuovo primo portiere dell'Inter per la prossima stagione dopo l'incontro di quest'oggi tra i dirigenti nerazzurri e il tecnico Cristian Chivu. Che come riferito da Sky Sport, ha dato l'ok per concedere al portiere spagnolo ex Genoa un'opportunità da titolare del ruolo con un portiere già navigato a coprirgli le spalle. Lontana la pista Guglielmo Vicario, si rinforza invece l'idea di Ivan Provedel, ormai chiuso alla Lazio dall'esplosione di Edoardo Motta.

In questo modo, sottolinea l'emittente, l'Inter potrebbe garantirsi un allargamento del margine economico per poter operare su altri nomi nella prossima campagna acquisti. In due stagioni disputate sin qui in nerazzurro, Martinez è sceso in campo per 20 volte, fornendo soprattutto nell'ultimo campionato prestazioni di ottimo livello che sembrano aver convinto tutto l'ambiente Inter a fare di lui l'elemento ideale per raccogliere il testimone da Yann Sommer

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 19:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.