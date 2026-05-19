Sarà un derby inedito quello che deciderà l'assegnazione del terzo Trofeo dell'Armonia Sportiva, le cui semifinali si sono svolte quest'oggi sul campo del Centro Tecnico Federale "Don Alberto Seri" di Solomeo, in provincia di Perugia. La finale, in programma domani, sarà giocata infatti dall'Inter Under 23 di Stefano Vecchi e dal Milan Futuro. I nerazzurri hanno sconfitto l'Atalanta Under 23 nella seconda semifinale della giornata, imponendosi per 1-0, e affronteranno i rossoneri che hanno battuto 3-0 la Juventus Next Gen.