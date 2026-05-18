Cori, striscioni, sfottò, dichiarazioni d'amore e preghiere. Cosa non succede nel bel mezzo di delirio e adrenalina che pullulano tra le strade di una città la cui squadra si è laureata campione d'Italia? Il tifo non è più solo tifo, è passione pura diventata collettiva: non sugli spalti, non esclusivamente in quell'area, ma a macchia d'olio in tutta la città. È quello che è accaduto ieri a Milano, dove ancora una volta dopo due anni fa, le strade del capoluogo meneghino si sono letteralmente inondate di nerazzurro. Tutto sapeva di FC Internazionale, persino l'ordinaria quotidianità di una domenica di maggio: mezzi, viabilità, centro e non soltanto... tutto regolato in relazione dall'evento della giornata che ha di fatto 'monopolizzato' la città: la festa per il 21esimo scudetto dell'Inter. Tra i vari frame degli infiniti attimi che questa giornata ha lasciato non solo agli interisti, ma a chi comprende come una passione faccia presto a trasformarsi in autentica fede, abbiamo puntato le nostre camere su una vera e propria preghiera da parte di un tifoso della Beneamata rivolto ad Alessandro Bastoni durante la parata scudetto.
Mentre il pullman attraversava via degli Orefici i tifosi ci regalavano piccoli momenti di sincera e genuina spontaneità, neanche spesso troppo comprensibile da un punto di vista 'ragionevole' ma tanto di pancia quanto commovente che rende di fatto sì forse razionalmente incomprensibile il fenomeno del tifo, ma altrettanto speciale ed eccezionale probabilmente per questo. E mentre qualcuno aspetta trepidante la squadra con un vassoio pieno di birre da offrire ai giocatori, c'è chi si rivolge ad Alessandro Bastoni con un tono quasi di supplica che travolge: "Grande Bastoni. Rimani, rimani, rimani.. per favore". Un urlo che fa quasi sorridere se contestualizzato: nel bel mezzo di una festa scudetto con tanto di musica e un urlo tra milioni di persone. Essere uno tra tanti, ma riuscire anche straordinariamente a farsi sentire e persino ascoltare dal proprio idolo e allora sì, non importa l'età o il contesto: come un bambino si urla a squarcia gola, e non importa se quel desiderio espresso sembra una letterina a Babbo Natale, cestinata poi tra le tante. In quell'urlo c'era probabilmente racchiuso quello di altri migliaia di tifosi e l'occasione non può essere sprecata perché per un attimo, quell'attimo, ci si può sentire speciali. Frazione di secondi che chissà se ricapiteranno e allora sì, sono momenti speciali e allora tanto vale fare un urlo, qui e ora e a squarciagola.
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 23:05 Brasile, i convocati per il Mondiale: niente da fare per Carlos Augusto
- 22:50 Chivu: "Lo scudetto più bello? Il prossimo". Bastoni e Dumfries, bocche cucite sul futuro
- 22:35 La saggista Suardi: "Aristotele e Seneca avrebbero apprezzato Chivu"
- 22:21 Malagò: "Prossimo ct della Nazionale? Irresponsabile anticipare qualcosa"
- 22:07 Mkhitaryan: "Futuro? Ho ancora fame. Questo gruppo merita rispetto"
- 21:53 Inter, proseguono le celebrazioni: festa privata in una location suggestiva
- 21:38 Turchia, i pre-convocati per il Mondiale: Calhanoglu presente
- 21:24 Nagatomo al Mondiale a 39 anni, Cassano: "Meritato, qualcosa di unico"
- 21:10 Abete: "Prossimo ct dell'Italia? Non voglio danneggiare nessuno"
- 20:55 Pavard saluta l'OM e torna all'Inter: "Me ne vado con tante emozioni"
- 20:41 Toni: "Lewandowski? Mi piacerebbe. Però Inter, Milan e Juve..."
- 20:27 videoQuando il tifo non è solo tifo. La supplica di un tifoso a Bastoni
- 20:13 Sommer: "Su Yamal la parata più difficile. Critiche sull'altezza? Vi spiego"
- 19:59 Vasco Rossi: "Felice di questo scudetto. È il più meritato"
- 19:44 Grosso su Muharemovic: "Giocava poco l'anno scorso, poi ha alzato il livello"
- 19:30 Bologna, Italiano: "Napoli-Atalanta-Inter? Temevamo di faticare, invece..."
- 19:16 Presentato il 'Festival della Serie A', De Siervo: "Il calcio è della gente"
- 19:01 SI - Club di Premier e Bundesliga osservano Bisseck: la posizione dell'Inter
- 18:46 Striscioni anti-Milan di Thuram: la Procura FIGC apre un fascicolo
- 18:32 Dall'Argentina - Il Barcellona contatta l'agente di Lautaro: i dettagli
- 18:18 Continua il magic moment di Serantoni, il bomberino col caschetto in stile Chivu
- 18:04 Parma, Notari: "Il mio futuro? La colpa è di chi scrive"
- 17:50 Primavera, il programma delle fasi finali: Inter a Cesena il 22 maggio
- 17:35 D'Ambrosio: "Il Double una rivincita dopo lo scetticismo di inizio stagione"
- 17:26 Marello: "Il mister ci ha sempre detto di crederci. Playoff, solo l'inizio"
- 17:07 fcinPortiere, l'Inter riflette: ieri uno scout a Como per Suzuki
- 16:52 Bologna, Pessina: "Stagione di alti e bassi, ma nel complesso positiva"
- 16:38 Croazia, Dalic: "Da Baturina a Sucic, in tanti sono migliorati in questi anni"
- 16:24 Esposito riscattato dal Cagliari, per l'Inter è una plusvalenza quasi totale
- 16:09 Agustina a Lautaro: "Vedere quanto ne vale la pena, è la tua ricompensa"
- 15:55 Tifosi interisti sulle scuderie, la protesta del Centro Ippico Lombardo
- 15:40 Brasile, Ancelotti svelerà in serata i convocati. Carlos Augusto verso il sì
- 15:27 videoZanetti ospite al meet & greet della nuova edicola 'Internazionale 21'
- 15:13 Marotta: "Scudetto da presidente, realizzo un sogno. Inter una storia che continua"
- 15:07 Supercoppa, sempre più vicino il ritorno alla finale secca. E non in Arabia
- 14:53 GdS - Il Cagliari riscatta Sebastiano Esposito. E il budget Inter sorride
- 14:39 Striscioni anti-Milan, rischio sanzioni dalla Disciplinare per Thuram
- 14:24 Pericolo Premier per Dumfries: un club pronto a pagare la clausola. Su Mkhitaryan...
- 14:10 Croazia, Dalic annuncia i preconvocati per il Mondiale: presente Sucic
- 13:55 Simeone resta all'Atletico Madrid: "Ne vale la pena, ecco perché"
- 13:40 Una fermata neroblu sulla linea blu: la stazione Tricolore diventa interista
- 13:27 Apre l'edicola 'Internazionale 21': Javier Zanetti primo ospite d'eccezione
- 13:13 Verona, piccola soddisfazione statistica in un'annata deludente
- 12:58 L'Inter pensa a Jones, ma il Liverpool spara alto. Colpa di... Gallagher
- 12:44 Barzagli: "Uno come Pio Esposito non lo abbiamo mai avuto"
- 12:29 Bastoni-Barça si sgonfia sempre più. Flick mette sul tavolo un altro nome
- 12:15 Koné: "Futuro, vedremo sul momento". Poi conferma la clausola
- 12:00 Il Podcast di FcIN - Inter-Verona 1-1, l'analisi di Andrea Bosio: ricordando da dove siamo partiti
- 11:50 UFFICIALE - Serie A, orari 38a giornata: quando si giocherà Bologna-Inter
- 11:44 Principio di incendio durante la festa dell'Inter, la causa un fuoco d'artificio?
- 11:30 Repubblica - Festa a Milano per l'Inter, 400mila persone in strada
- 11:15 Ci siamo: Mourinho e il Real Madrid di nuovo insieme
- 11:01 Pepo Martinez: "La mia ambizione è l'Inter. E ho un altro sogno"
- 10:47 Di Marzio: "Inter, budget di 80-100 milioni per il mercato. Ecco gli obiettivi"
- 10:34 Lautaro, trionfo in famiglia: "Sempre con me, vi amo tanto"
- 10:20 Angolo Tattico di Inter-Verona - Diouf mezzala di qualità, Bowie fa reparto
- 10:06 Cagliari salvo, scatta l'obbligo di riscatto per Esposito
- 09:52 La chiamata da Mazzola, lo Scudetto, il Milan in B: parola a Pasinato
- 09:38 CdS - Mercato Inter ambizioso, il sogno è Nico Paz
- 09:24 Galante: "Chivu bravo a coinvolgere tutti. Mercato? Serve poco perché..."
- 09:10 CdS - Lautaro oltre Meazza: Scudetto e capocannoniere due volte. Con un plus
- 08:56 Bologna, Skorupski: "Speriamo di dare una soddisfazione ai tifosi contro l'Inter"
- 08:42 Adani: "Ecco come l'Inter ha vinto quest'anno. Mercato? Tre profili"
- 08:28 Pagelle GdS - Sommer da 7 nell'ultima al Meazza. Luis Henrique incompiuto
- 08:14 TS - Mondiali vicini, Chivu lascia in vacanza i convocati?
- 08:00 La domenica della felicità interista: Milano si tinge di nerazzurro
- 00:25 La sfilata, i trofei in Piazza Duomo, i cori: rivivi tutta la serata del trionfo nerazzurro
- 00:06 Marotta: "Scenografia indimenticabile. Nel futuro gioventù ed esperienza"
- 00:00 Internazionale d'Italia