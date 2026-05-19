In difesa l'unica certezza, ad oggi, sono gli addii per fine contratto di Yann Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Restano momentaneamente in bilico le posizioni di Stefan de Vrij e Henrikh Mkhitaryan, che potrebbero avere un'altra chance in nerazzurro, almeno per quanto concerne la prossima stagione. Questa è infatti una fase di riflessione in tal senso, perché le strategie di mercato della dirigenza passeranno anche dal numero di partenze che si concretizzerà e che in fin dei conti potrebbe essere inferiore rispetto alle previsioni iniziali.

Per quanto riguarda il centrale olandese, classe '92, a Milano dal 2018 e reduce da un'annata con appena 16 presenze finora in tutte le competizioni, come riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira ci sarebbe una discussione in corso con la società. Intanto, da parte del diretto interessato nessuna preclusione all'eventuale rinnovo annuale fino al 2027. Ovviamente, nel caso le parti trovassero un'intesa per proseguire insieme ancora un anno, l'ex Feyenoord e Lazio dovrebbe accettare un corposo taglio allo stipendio, attualmente di 3,8 milioni netti.

Naturalmente, l'eventuale permanenza di De Vrij nella prossima stagione permetterebbe al club di risparmiare sull'arrivo di un sostituto, riducendo la necessità nel reparto difensivo che già perderà un paio di elementi per questioni anagrafiche.