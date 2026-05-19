Prende la parola la FIGC. Dopo le polemiche sorte in Grecia, dove la Federcalcio ha esternato il proprio dissenso a disputare l'amichevole prevista il prossimo sette giugno contro un'Italia versione Under 21, ora emerge quella che è la posizione di Via Allegri: deve essere il CT Silvio Baldini a scegliere la formazione secondo lui migliore, compito che pertanto non spetta ai greci. In più, schierare tra gli altri giocatori come Marco PalestraPio Esposito, solo per fare qualche nome non viene vista come una mancanza di rispetto nei confronti degli avversari. L'obiettivo è quello di valorizzare i nuovi prospetti e proiettare la nostra nazionale nel futuro.

I contatti tra le parti, riferisce Sport Mediaset, vanno avanti da una settimana; a situazione è in evoluzoine ma è tutt'altro che semplice, dato che a inizio giugno il calendario internazionale è blindatissimo, quest'anno complice anche l'imminenza del Mondiale, e trovare avversarie disponibili per organizzzare un altro test è impresa ardua. I margini di manovra sono stretti, un cambio di programma last minute è ipotesi tutt'altro che da escludere. Ieri, aggiunge Tutto Mercato Web, degli emissari federali hanno svolto un sopralluogo a Creta: se i greci riterranno di rompere il contratto, l’amichevole salterà. Ma l’EPO dovrà pagare le corrispondenti penali, anche in virtù del fatto che i biglietti sono stati già venduti.

Sezione: News / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 21:09
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.