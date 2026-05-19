Nel corso dello speciale 'Chivu d'Italia', confezionato da Sky Sport dopo il doblete vinto dal romeno alla guida dell'Inter, si trova anche un intervento di Fabio Capello, l'allenatore che lo ha allenato ai tempi della Roma: "Era un giocatore dalla grande personalità, intelligente non solo calcisticamente ma anche come persona - le sue parole -. Sa parlare e intervenire nei momenti giusti, nello spogliatoio la sua parola aveva un certo peso. E' stato un acquisto indovinato da parte della Roma, quando è andato all'Inter c'è stata la conferma che avevamo visto bene. La cosa importante per Chivu fu fare coppia con Samuel, che guarda caso poi si sono ritrovati anche all'Inter, a testimonianza che avevamo scelto bene. Samuel era più cattivo, determinato, Chivu sapeva giocare. Gli dissi che dovevamo migliorare in marcatura perché coi piedi poteva giocare anche da centrocampista. Un pezzetto di Capello gli è rimasto nel suo modo di lavorare", ha chiosato Capello.