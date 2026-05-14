Direttamente dalla sala conferenze dello stadio Olimpico, dove l'Inter ha da poco conquistato la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 in finale, l'inviato di FcInterNews.it, Simone Togna, racconta la serata nerazzurra culminata con la consegna del trofeo nelle mani di Lautaro Martinez.

A seguire il video.

Sezione: Web Tv / Data: Gio 14 maggio 2026 alle 00:22
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.