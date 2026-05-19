Gira che ti rigira, si torna sempre lì. Al sogno Nico Paz, che oggi Tuttosport cavalca attraverso le sue pagine. Ricordando in primis l'amicizia tra Javier Zanetti e il padre Pablo, con cui il vicepresidente interista ha giocato in nazionale. E poi quella sensazione, che sentì anche lo stesso Zanetti quando fu vicino a passare al Madrid: se vadò sono uno dei tanti.

Chissà che Nico Paz non possa avere anche questa motivazione per lasciare il Real, dove certamente tornerà questa estate grazie alla clausola che i madrileni hanno in mano e grazie alla quale possono riprendersi il giocatore per soli 10 milioni di euro. Sarà decisiva la volontà del ragazzo e quella di Josè Mourinho, ormai quasi certo di tornare sulla panchina delle merengues. Qualora il portoghese dovesse decidere di affidarsi ad altri giocatori, vista l'abbondanza nello stesso ruolo dell'argentino, l'Inter dovrà essere pronta a sfruttare l'assist.

Oaktree vuole un giocatore che possa essere anche un volano per il marketing. Il prescento era Nico Williams, un anno fa, ma la trattativa si arenò ai sondaggi. Non spaventa, secondo il quotidiano, l'eventuale valutazione da non meno di 60 milioni che il Real potrebbe fare. Questo a meno che Florentino Perez non voglia tenersi un diritto di "recompra" anche coi nerazzurri, possibilità che per l'Inter non sarebbe il massimo ma che verrebbe comunque vagliata con attenzione, vista anche la volontà di Chivu nell'ottica di un eventuale passaggio al 3-4-2-1. Con un Paz in più l'Inter sarebbe di nuovo in pole per lo Scudetto, che anche l'anno prossimo sarà l'obiettivo primario.