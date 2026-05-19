Premiato e intervistato durante la cerimonia dei Primavera 1 Best Awards 2026, Filippo Galvagno del Cesena U20 ha parlato anche dell'Inter di Benny Carbone, prossimo avversario per il primo turno di Playoff in programma per venerdì al Manuzzi.

"Li abbiamo già affrontati in campionato, sono forti ma abbiamo dimostrato che passare a Cesena è molto difficile" ha detto l'attaccante dei bianconeri che poi ha comprensibilmente espresso il suo auspicio: "Speriamo di mettere loro i bastoni tra le ruote".