Premiato e intervistato durante la cerimonia dei Primavera 1 Best Awards 2026, Filippo Galvagno del Cesena U20 ha parlato anche dell'Inter di Benny Carbone, prossimo avversario per il primo turno di Playoff in programma per venerdì al Manuzzi.

"Li abbiamo già affrontati in campionato, sono forti ma abbiamo dimostrato che passare a Cesena è molto difficile" ha detto l'attaccante dei bianconeri che poi ha comprensibilmente espresso il suo auspicio: "Speriamo di mettere loro i bastoni tra le ruote". 

Sezione: Giovanili / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 12:14
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi