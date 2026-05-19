Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, stamattina è stato ospite all'Università IULM di Milano per un incontro dedicato alla comunicazione sportiva, all’interno del corso tenuto da Manila Alfano e Pierfrancesco Barletta.

"Un dialogo autentico tra esperienza, leadership e valori, che ha coinvolto studenti e partecipanti in una riflessione sul ruolo dello sport come linguaggio universale, capace di creare connessioni dentro e fuori dal campo - si legge sulla pagina Instagram dell'Università - L’appuntamento rientra nel programma di IULM for the City, l’iniziativa che apre alla cittadinanza lezioni, incontri ed eventi dedicati ai grandi temi della contemporaneità, favorendo il dialogo tra il mondo accademico e la società civile".