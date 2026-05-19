Stagione in Turchia finita nel migliore dei modi quella di Andre Onana, reduce dall'annata in prestito al Trabzonspor, squadra con la quale ha collezionato 32 presenze e con la quale venerdì prossimo giocherà il suo ultimo impegno, la finale di Coppa di Turchia contro il Konyaspor. Tra qualche giorno, il 30, il prestito al club turco finirà e l'ex Inter farà ritorno al Manchester United, club che detiene la proprietà del suo cartellino e dove Onana vuole effettivamente ritornare. L'obiettivo del portiere classe '96 è quello di tornare ad Old Trafford e restarci.

Il contratto con lo United è fino al 2028, ma l'avventura a Manchester dell'ex Inter non è mai decollata davvero nonostante il grande investimento fatto dagli inglesi che acquistarono il camerunese dall'Inter per 52,5 milioni più eventuali bonus, una spesa che in casa Red Devils non ha mai dato i frutti sperati. Stavolta Andre vuole però mostrare le sue qualità e dopo l'annata rivitalizzante coi blugranata, l'ex nerazzurro pensa sia il momento giusto. Secondo la BBC Altay Bayindir, classe '98, che aveva iniziato la stagione da titolare facendo di fatto fuori Onana, è stato a sua volta accantonato per via delle prestazioni crescenti di Senne Lammens, acquistato la scorsa estate dall'Anversa. Ma anche il belga 2002 non ha convinto i Red Devils che ora potrebbero dare non una nuova chance a Onana. L'estremo difensore camerunese è pronto a tornare a Manchester per dire la sua sin dall'inizio della pre-season, fissata per la metà di luglio.