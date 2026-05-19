Importante e prepotente prova di forza della Nazionale Under 16 contro i pari età della Grecia, battuti con un netto 5-1 allo stadio ‘São Sebastião’ di Mirandela nella partita d’esordio del Torneo di Sviluppo UEFA, in programma fino a domenica 24 maggio in Portogallo.

Gli Azzurrini sbloccano il match dopo appena 16’ con la rete del trequartista della Lazio Michele Elena, chiudendo il primo tempo con tre gol di scarto grazie alle firme del genoano Roberto Scaglione al 17’ e dall’attaccante juventino Giuseppe Pipitò, in rete al 33’. Nella ripresa arrivano poi anche i timbri del centrocampista della Juventus Gabriele Tufaro e al 54’ e dell’attaccante del Como Achille Cauli che arrotondano il risultato, mentre il gol della bandiera dei greci è firmato dal centravanti dell’Olympiakos Michail Mouchalis all’85’.

"Abbiamo fatto una buonissima prova – sottolinea il tecnico azzurro, Manuel Pasqual – dove, tralasciando i primi e gli ultimi cinque minuti, siamo stati in pieno controllo della gara, giocando in maniera intensa e mostrando costantemente una mentalità offensiva. È stata una partita di alto livello, considerando anche il fatto che non avevamo a disposizione cinque ragazzi (Gabriele Borsa, Federico Croci, Lorenzo Dattilo, Mattia Guaglinone e Francesco Olivieri, ndr), impegnati con l’Under 17 nel raduno pre-Europeo a Roma. Approfitto per mandare loro e all’intera delegazione un grosso in bocca al lupo da parte di tutto lo staff".