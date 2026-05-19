Un minimo di presenze da garantire allo stadio per chi vuole la tessera stagionale. L'Atletico Madrid è il primo club spagnolo che lanciando la campagna abbonamenti per la prossima stagione ha stilato un protocollo che chiunque vorrà legarsi alla squadra di Diego Simeone per tutta l'annata dovrà rispettare. L'obiettivo, riporta il Mundo Deportivo, è quello di riempire più spesso lo stadio Metropolitano e di farlo con i tifosi dell'Atlético. Pertanto, gli abbonati avranno sempre la priorità per gli eventuali posti rimanenti. Il sistema prevede che ogni abbonato deve assistere ad almeno 10 partite a stagione, indipendentemente dal tipo di abbonamento posseduto, di persona o cedendo la propria iscrizione a una persona di sua conoscenza.

Nell'attivare questa nuova policy, i Colchoneros hanno guardato a quanto avviene nel resto d'Europa, dove le presenze, specie in Inghilterra e Germania, sfiorano il 100% mentre nell'impianto del quartiere di San Blas-Canillejas in questa stagione si è arrivati all'86%. Tanti i club della Premier presi in esame, a partire dall'Arsenal che è il più esigente, richiedendo ai tifosi di essere presenti o di recarsi allo stadio per 20 delle 23 partite disputate nel proprio impianto, fino al Brentford che blocca l'abbonamento a chi manca per quattro partite. Ma un occhio è stato buttato anche sull'Italia e sul protocollo che detta le linee guida degli abbonamenti dell'Inter, dove i tesserati sono tenuti ad assistere ad almeno otto partite.