Già al triplice fischio finale erano diversi i tifosi nerazzurri presenti in piazza Duomo in attesa di poter esplodere all'ufficialità del 21esimo scudetto, piazza che si è andata poi pian piano riempiendo fino a diventare una bolgia di cori, colori, fumogeni e bandiere. Nessuno voleva mancare alla festa per il 21esimo titolo nerazzurro, e allora vediamo una prima carrellata di festeggiamenti direttamente dai nostri inviati in Duomo.