Già al triplice fischio finale erano diversi i tifosi nerazzurri presenti in piazza Duomo in attesa di poter esplodere all'ufficialità del 21esimo scudetto, piazza che si è andata poi pian piano riempiendo fino a diventare una bolgia di cori, colori, fumogeni e bandiere. Nessuno voleva mancare alla festa per il 21esimo titolo nerazzurro, e allora vediamo una prima carrellata di festeggiamenti direttamente dai nostri inviati in Duomo.

Il video della festa
Sezione: Web Tv / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 00:28
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.