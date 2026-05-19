Definirlo un monumento del calcio italiano non sarebbe iperbolico, ma chiarirebbe appieno il valore della sua figura per il nostro Paese. Campione del Mondo nel 1982, una carriera legata alla Juventus, Dino Zoff ne ha viste abbastanza da poter esprimere un giudizio su tutto ciò che riguarda il pallone. E nel corso di un'intervista a Sportal, l'ex portiere rende omaggio all'Inter, reduce dalla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia:

Dino, che ne pensa della stagione dell’Inter? Ha meritato il Doblete?

“Certamente, non c’è nulla da dire in merito. Ha fatto vedere di avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre. La sua continuità è stata importante e a fatto la differenza”.

Lautaro Martinez uomo simbolo della stagione nerazzurra. Anche il miglior giocatore della Serie A?

“Non so se sia stato il miglior giocatore ma, sicuramente, è stato il condottiero dell’Inter. Ci ha sempre messo la faccia, nel bene e nel male. Un vero leader”.