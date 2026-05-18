Adesso che la pratica Double è finalmente in archivio, con tanto di festeggiamenti, l'Inter può finalmente concentrarsi sul futuro. E futuro significa già la prossima stagione. Il primo step sarà il rinnovo, strameritato, di Cristian Chivu, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con adeguamento dell'ingaggio. Poi, con la consapevolezza che nello spogliatoio nerazzurro molti armadietti verranno svuotati per fine contratto, bisognerà aggiungere forze fresche alla rosa, rendendola sì futuribile ma anche permettendole di essere sempre più competitiva nel presente. Ne parla l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sottolineando comein settimana ci sarà anche una riunione per stabilire il budget per la campagna acquisti, tra base di partenza e ricavi dalle cessioni: "Inizialmente si era parlato di 50 milioni, poi di 150 milioni: io credo che alla fine si potrà arrivare a una via di mezzo, cioè di una cifra che possa ballare tra gli 80 e i 100 milioni per poter cercare di, soprattutto, sostituire i giocatori che vanno a scadenza di contratto".

Parlando di nomi, il primo è il desiderio della proprietà: Nico Paz. Che però non è un'operazione semplice: "La situazione resta molto complicata perché c'è la recompra del Real Madrid e bisognerà aspettare che i Blancos decidano di riportarlo 'a casa', quindi la decisione sul suo futuro. In caso di arrivo di un giocatore simile, Chivu potrebbe anche provare a cambiare sistema di gioco rispetto al 3-5-2 che tanto bene ha fatto quest'anno. Si potrebbe infatti ipotizzare un 3-4-1-2 o 3-4-2-1, che potrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche dell'attuale numero 10 del Como".

Se Nico Paz potrebbe essere il famoso colpo mediatico, che soddisferebbe tutti i requisiti richiesti, a livello tecnico e tattico il sogno è Marco Palestra. Ma anche in questo caso la situazione non è semplice perché "40 milioni potrebbero non bastare - spiega Di Marzio -, con l'Atalanta sta aspettando di capire quali sono anche le manovre in Premier League, dove per esempio il Manchester City con l'arrivo di Enzo Maresca potrebbe decidere di fare un tentativo perché cerca un giocatore con quelle caratteristiche. È quindi chiaro che il prezzo potrebbe aumentare e quindi andare su quei 50-60 milioni di euro che diventano difficili da spendere, solo per un giocatore, considerando appunto il budget di cui abbiamo parlato prima".

Budget limitato invece per l'acquisto di un nuovo portiere, e questo spingerebbe la dirigenza a confermare Josep Martinez tra i pali come titolare, magari affiancandogli un vice affidabile: "Sommer non rimarrà come vice, quindi si cercherà un profilo di valore e anche di esperienza, che potrebbe rispondere al nome di Provedel, ma non c'è solo il portiere della Lazio. Ci sono dei nomi anche dall'estero, che potrebbe essere Kepa, ma anche De Gea, che sta facendo benissimo con la Fiorentina".