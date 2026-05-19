A pochi giorni dal derby contro la Juventus, che sarà l'ultima spiaggia bianconera in ottica posizionamento Champions League, trenta tifosi del Torino sono stati colpiti da Daspo, notificati nelle ultime ore dalla Digos di Torino. Di conseguenza per loro, individuati come appartenenti al gruppo Ultras Granata, sarà vietato l'accesso alle manifestazioni sportive fino a 5 anni, in alcuni casi con obbligo di firma. I fatti che hanno portato a queste sanzioni risalgono a gennaio e febbraio scorsi.

I primi 20 Daspo si riferiscono alla partita dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter (2-1 per i nerazzurri), disputata il 4 febbraio allo U Power Stadium di Monza perché il Meazza era indisponibile a causa delle Olimpiadi Milano-Cortina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, alcuni tifosi granata tentarono di raggiungere i tifosi nerazzurri forzando il blocco predisposto dalle forze dell’ordine.

Gli altri 10 Daspo riguardano invece Torino-Roma, giocata il 18 gennaio e vinta 2-0 dai giallorossi. In quell’occasione, secondo gli accertamenti della Digos, ultras granata cercarono il contatto con tifosi romanisti che avevano raggiunto Torino dopo tafferugli avvenuti in autostrada con ultras della Fiorentina.