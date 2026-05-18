Quella di Lautaro Martinez è stata l'ennesima stagione della consacrazione con la maglia dell'Inter. Numeri da campione e un apporto da vero e proprio trascinatore quelli del Toro. Numeri che, ovviamente, non passano mai inosservati agli occhi delle big in giro per l'Europa. Una squadra alla ricerca del centravanti importante è il Barcellona e, stando a quanto riferiscono i colleghi di TycSports, il club blaugrana ha contattato l'agente di Lautaro, informandosi sulle condizioni richieste dal club nerazzurro per un'eventuale cessione.

Le piste al vaglio della dirigenza del Barcellona per sostituire Lewandowski sono tre: Julian Alvarez in prima fila, poi Lautaro e Joao Pedro. Piste battute, per il momento, solo a livello teorico. Ma l'interesse del Barça per Lautaro non manca e non è escluso che possano esserci ulteriori contatti tra il club e l'agente.