Dalle origini umili all'ingresso nella storia dell'Inter dalla porta principale, quella del gol: Lautaro Martinez a cuore aperto nell'intervista di oggi rilasciata in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Il Toro ha parlato anche della scorsa estate, dello sfogo post-Fluminense e di come la squadra sia ripartita fino a vincere campionato e coppa con Chivu in panchina.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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