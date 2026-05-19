Dalle origini umili all'ingresso nella storia dell'Inter dalla porta principale, quella del gol: Lautaro Martinez a cuore aperto nell'intervista di oggi rilasciata in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Il Toro ha parlato anche della scorsa estate, dello sfogo post-Fluminense e di come la squadra sia ripartita fino a vincere campionato e coppa con Chivu in panchina.