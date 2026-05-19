Dopo aver messo gli archivi una stagione nel complesso avara di soddisfazioni, in casa Lazio sarà tempo di rifondazione. Diversi sono i giocatori destinati ad andare via, tra chi è in scadenza, chi lo sarà l’anno prossimo e considera la propria avventura conclusa e chi con un contratto corto non ha ancora ricevuto ancora nessuna indicazione in chiave futura. Tra i casi più intricati da risolvere, c'è quello di Ivan Provedel, il portiere finito nelle retrovie dopo l'exploit del giovane Edoardo Motta e individuato dall'Inter come possibile nuovo secondo portiere, col compito di alternarsi con Josep Martinez nel caso arrivasse la decisone definitiva di fare dello spagnolo il nuovo numero uno titolare.

Secondo il quotidiano Il Messaggero, la situazione di Provedel, che ha un contratto fino al 2027, è in bilico: tutto dipende da quello che vorrà fare la Lazio con Christos Mandas, il portiere greco ceduto a gennaio in prestito al Bournemouth, ancora non convinto di riscattarlo, e con lo stesso Motta che potrebbe diventare definitivamente titolare. Il rinnovo dell'ex Spezia appare comunque lontano; solo se il greco sarà riscattato, la scelta sarà fatta solo sui due portieri attualmente in rosa, altrimenti il rebus potrebbe diventare ancora più ingarbugliato per il club di Formello.