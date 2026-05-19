Nelle ultime ore è emerso, dalle colonne del Corriere dello Sport, l'interesse potenziale dell'Inter nei confronti di Ronald Araujo, difensore uruguaiano in forza al Barcellona. E inevitabilmente in Spagna, nello specifico Sport, colgono la palla al balzo per richiamare in causa Alessandro Bastoni, da tempo obiettivo dei catalani ma ultimamente molto più lontano per via della valutazione che in Viale della Liberazione hanno fatto filtrare, troppo alta per le finanze blaugrana. Al contempo, ci si chiede se Araujo possa essere inserito in un'operazione per Bastoni, visto che l'impiego di una contropartita era quasi una necessità per il Barça su questo fronte.
Sport sostiene tra l'altro che l'agente di Araujo ha ottimi rapporti con il club nerazzurro, avendo concluso insieme diverse operazioni, ma parallelamente sottolinea come il difensore della Celeste è molto apprezzato e una sua cessione non viene presa in considerazione. Il diretto interessato ha sempre manifestato la volontà di continuare a vestire la maglia blaugrana quando veniva ventilata una sua partenza (la Juventus stessa si era fatta avanti concretamente tempo fa).
Oltre a Ronald Araujo, l'Inter starebbe valutando anche Luka Vuskovic, 19enne di propietà del Tottenham, anch'egli obiettivo alternativo a Bastoni per rinforzare la retroguardia del Barcellona. In caso di retrocessione degli Spurs potrebbe partire per circa 40 milioni di euro.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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