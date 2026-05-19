Benjamin Pavard sta per tornare in nerazzurro dopo l'esperienza in prestito all'Olympique Marsiglia. Il fatto che l'esperienza sia chiusa, nonostante un diritto di riscatto in favore dei francesi, è testimoniato anche dal post su Instagram del giocatore:

"Una pagina si chiude oggi con l'Olympique Marsiglia. Indossare questa maglia rimarrà un'esperienza forte nella mia carriera e nella mia vita. Ho sempre cercato di dare tutto in campo e di rappresentare questo club con rispetto e impegno. Me ne vado con molte emozioni, lezioni e il ricordo di una palestra che è rimasta unita fino alla fine. Grazie al club, al personale, ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che erano dietro di noi in questa stagione. In bocca al lupo per OM per ciò che verrà".

Del futuro di Pavard si parla oggi su La Gazzetta dello Sport. Il centrale ha chiuso la parentesi francese con 27 presenze in campionato, 6 in Champions League, 3 in Coppa di Francia e una nel Trophée des Champions. Non rientra più nei piani del club nerazzurro né in quelli di Chivu. Si troverà quindi sul mercato anche nella prossima estate, esattamente come in quella scorsa, con un contratto in scadenza nel 2028. Nell'ultima sessione estiva trovò una sistemazione sul filo di lana, lasciando un posto all'innesto di Akanji.