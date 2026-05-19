La Gazzetta dello Sport dedica oggi ampio spazio alla cena svoltasi ieri nella zona Fondazione Prada alla presenza dei rappresentanti di Oaktree, del management, dello staff tecnico e della squadra, per festeggiare il double Scudetto-Coppa Italia conquistato per la stagione 2025-26.

Un successo che ha dato nuovo slancio anche alla volontà di Oaktree di investire nell'Inter, che secondo la rosea è ormai sempre più dentro al progetto. A tavola, ieri, c'erano tutti i componenti del CdA: da Katherine Ralph ad Alejandro Cano, fino a Roberto Meduri e Carlo Ligori, che in realtà è uscita dal board qualche mese fa per entrare nella holding del nuovo San Siro. Erano ovviamente anche al Meazza per godersi la festa del Double.

Come riporta la rosea, l'orgoglio interista sta crescendo anche in America e nella prossima campagna trasferimenti si vedrà l'impegno di Oaktree. In settimana ci saranno alcune riunioni, non c'è un budget preciso al centesimo, verranno investiti non meno di 50 milioni di euro e potrebbero diventare anche di più in caso di occasioni interessanti. L'obiettivo è quello specificato da Marotta: creare un mix tra giovani ed esperti, tenendo conto dei principi di sostenibilità e competitività.