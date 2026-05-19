Riflettori puntati sul reparto difensivo, in casa Inter, in vista di una finestra estiva del mercato nella quale presumibilmente ci saranno diversi cambiamenti. Complici i giocatori in scadenza di contratto (Sommer in porta, De Vrij, Acerbi, Darmian in difesa) la rosa verrà ritoccata sensibilmente, posto che per l'olandese c'è un'offerta di prolungamento che il calciatore sta valutando.

E' notizia di oggi, pubblicata dal Corriere dello Sport, che insieme ai "soliti noti" sul taccuino di Ausilio e Baccin ci sono anche altri profili meno citati di recente. L'orizzonte, si legge, non si limita infatti ai soli Muharemovic e Solet, rispettivamente oggi di proprietà del Sassuolo e dell'Udinese. Altri due calciatori che piacciono sono infatti Luka Vuskovic, difensore croato di 19 anni in prestito dal Tottenham all'Amburgo, e Ronald Araujo, uruguaiano, 27enne del Barcellona, lo scorso anno in Champions League avversario dei nerazzurri in una storia doppia semifinale. Per entrambi i club di appartenenza sparano alto: 50 milioni. In lista ci sono comunque anche altri profili.

Per quel che riguarda i pali, invece, i segnali che arrivano sono sempre più positivi per Josep Martinez, avviato a diventare il titolare al posto di Sommer. A quel punto la dirigenza dovrebbe preoccuparsi di trovare un vice e non più il vertice della gerarchia del reparto portieri, dove fino alla stagione in corso c'era l'elvetico, che domenica scorsa ha salutato il pubblico del Meazza.