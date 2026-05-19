Preoccupazione in Argentina per le condizioni di Nico Paz, che non sarà una prima scelta del commissario tecnico Lionel Scaloni ma riscuote grande fiducia da parte del popolo albiceleste. Il talentuoso trequartista ha saltato l'ultima partita del Como contro il Parma, per via di un problema al ginocchio sinistro riscontrato nella gara precedente a Verona. Il timore è che Paz possa aver riportato una lesione ossea, visto che lo staff della Seleccion ha escluso che si tratti di una lesione mmuscolare o legamentosa. Per fare chiarezza sulle condizioni del ragazzo l'AFA, come riportà Olé, ha decisio di inviare un medico in Italia al fine di valutare con meno approssimazione la situazione clinica.

Ad oggi, dunque, almeno finché non si chiarirà la condizione del ginocchio di Nico Paz, è difficile prevedere se possa essere convocato al Mondiale in America. Se come si spera non si tratterà di un problema serio e guaribile a stretto giro, il figlio di Pablo, desiderio da tempo dell'Inter, rientrerebbe nella lista dei convocati di Scaloni come da programma iniziale.