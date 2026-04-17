"Benvenuti a tutti i ragazzi e alle ragazze che sono qui per assistere alla partita, ma anche per ascoltarci come se fossimo a scuola". Comincia così l'intervento di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, nella sala stampa di San Siro prima di Inter-Cagliari. Il numero uno del club nerazzurro apre l'evento per comunicare la firma del 'Manifesto della comunicazione non ostile', insieme all'associazione non profit Parole O_Stili. Il numero uno del club nerazzurro è affiancato dalla fondatrice e Presidente di Parole O_Stili Rosy Russo e della legend nerazzurra Danilo D'Ambrosio: tutti e tre i protagonisti parlano ai ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro e degli studenti delle scuole di Milano coinvolti nei progetti dell'Inter sul tifo consapevole.

"Lo sport è una comunità come la scuola, oggi apprenderete altre nozioni che potranno essere d’importanza per la vostra vita - aggiunge Marotta -. Quello che vi diremo stasera è un qualcosa che vi aiuterà a diventare più bravi come ragazzi, ma anche come uomini e donne di domani con dei principi. Lo sport è un mondo dove ci sono delle regole e dei valori come il rispetto per l’avversario e per l’arbitro. C'è la cultura della vittoria, ma esiste anche quella della sconfitta: quando si perde bisogna capire che ci si è divertiti comunque, ma anche che viene fatta esperienza. Attraverso dottoressa Rosy Russo, che ha condiviso con il nostro club questa serata, siamo qui per firmare ufficialmente il Manifesto Non Ostile che fa parte di una serie di iniziative che noi già facciamo. Da oltre 10 anni portiamo aventi l’iniziativa ‘Tifiamo positivo’: il tifo deve esserci sempre, al di là dei risultati. Oggi è un appuntamento importante e alla mia destra c'è un ex calciatore dell’Inter che ancora collabora con noi e che ha raggiunto traguardi importanti diventando uomo (Danilo D’Ambrosio, ndr). Il Manifesto si inserisce in un mondo in cui spesso si usano parole incivili nei confronti di dirigenti, calciatori e allenatori che non fanno diventare più ricchi dentro. Sono orgoglioso di questa manifestazione nella speranza che voi facciate tesoro di questa cosa, divulgandola poi con i vostri compagni per portare avanti questa iniziativa. È un'occasione per diventare più bravi e per rimproverare chi si comporta male".

Nel video sotto l'intervento completo di Marotta e D'Ambrosio.