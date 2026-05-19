Le gare di Semifinale e la Finale del Campionato Primavera 1 2025/2026, quelle alle quali ambisce l'Inter di Benito Carbone che venerdì affronterà il Cesena nella gara dei quarti di finale, come noto si svolgeranno al Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli a Firenze a partire dal 24 maggio 2026. Le partite saranno trasmesse tutte su Sportitalia ma per chi vorrà avere il piacere di recarsi sul posto a sostenere i ragazzi nerazzurri in caso di passaggio alle semifinali, Lega Serie A ha comunicato i prezzi dei biglietti: qualora dovesse battere i romagnoli, l'Inter dovrà vedersela col Parma, partita per la quale i prezzi vanno dai 15 euro del tagliando intero ai 5 euro per gli Under 14 e i 2 euro per i bambini sotto i sei anni se il biglietto sarà acquistato in loco. La partita si giocherà il 25 maggio.

Per l'eventuale finale, in programma giovedì 28 maggio, i prezzi saranno di 20 euro per l'intero e di 10 euro per gli Under 14. I tagliandi, oltre che allo stadio, potranno essere acquistati anche sulla sezione dedicata del sito della Fiorentina e nei punti vendita Vivaticket.