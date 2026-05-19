C'è un prima e un dopo il 6 gennaio 2010 nella vita di Cristian Chivu, che a Verona, in un Chievo-Inter, si infortunò alla testa dopo uno scontro aereo durissimo con Sergio Pellissier. Quel giorno fu trasportato d'urgenza all'Ospedale Civile Maggiore della città scaligera, dove fu preso in cura dall'allora primario Sergio Turazzi: "Era una situazione da gestire in emergenza, occorreva intervenire immediatamente - il suo ricordo a Sky -. I problemi che si ponevano erano due: il primo era trattare l'ematoma, il secondo quello di fare in modo che l'attività professionale del calciatore venisse preservata. Con la risonanza che ha fatto dopo l'intervento, si vedeva una situazione normale da entrambi i lati del cranio. Era indistinguibile il lato traumatizzato da quello sano".

"L'ho rivisto più volte quell'episodio, fu molto pericoloso. Non mi aspettavo una cosa del genere. Prima eravamo solo avversari, dopo sono andato a trovarlo perché mi dispiaceva. Non l'ho fatto apposta, sono cose che accadono. Fortunatamente è successo a Verona, ha trovato una equipe eccezionale. Non gli hanno messo neanche la placca, è stato fortunato nella sfortuna", ha aggiunto Sergio Pellissier.