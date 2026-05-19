L'arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham rischia di mettere in salita la trattiva con l'Inter per Guglielmo Vicario. A descrivere lo scenario è La Gazzetta dello Sport, che spiega come la permaneza degli Spurs in Premier League dopo l'arrivo in panchina dell'allenatore italiano può rendere più difficili e complicati i dialoghi per arrivare al portiere azzurro: sarà decisiva l'ultima stagione. Anche per una questione di costi che andrebbero a lievitare, schizzando verso l'alto. Prospettiva che sarebbe ovviamente diversa in caso di relegation in Championship, con il valore del cartellino che si abbasserebbe per altre motivazioni.

La seconda variabile descritta dalla rosea per l'eventuale stop alla trattativa Vicario è imvece interna al mondo nerazzurro e riguarda la possibile 'promozione' di Josep Martinez a primo portiere dopo i positivi segnali lanciati in questa stagione quando chiamato in causa da Cristian Chivu. "In Viale della Liberazione il discorso è semplice: lo spagnolo conosce già ambiente, metodi di lavoro e richieste di Chivu, che lo stima - si legge sul sito del quotidiano -. Ha vissuto annate da secondo senza creare problemi e quando è stato chiamato in causa s’è fatto sempre trovare pronto. Dal 2024 a oggi ha giocato 20 partite. L’Inter ci crede. Potrebbe promuovere lui come primo portiere e affidargli i pali in modo definitivo, senza nessun altro davanti". Con la ricerca di un nuovo secondo portiere affidabile, come spiegato nella nostra esclusiva (LEGGI QUI).