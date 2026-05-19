Arrivare a circa 100 milioni di budget per il mercato estivo senza sacrificare i "big". Il proposito della dirigenza dell'Inter per questa estate è rafforzarsi, mantenendo la base. C'è una sola eccezione, quella riguardante Denzel Dumfries, che avendo una clausola da 25 milioni di euro nel contratto potrebbe fare gola a qualche club di Premier League, club che da sempre piace molto all'olandese.

I primi 4 milioni di euro (più il 40% sulla futura rivendita) sono arrivati dal Cagliari per il riscatto obbligatorio di Sebastiano Esposito, scattato con la salvezza acquisita dai sardi. Valentin Carboni prolungherà invece il prestito col Racing Avellaneda fino al 2027.

In uscita Sommer, Acerbi e Darmian, i cui adii garantiranno un risparmio da 11 milioni nel monte ingaggi. Potrebbe lasciare anche Mkhitaryan, che presto incontrerà la dirigenza, mentre De Vrij potrebbe ancora rinnovare. Fortemente indiziati a salutare sono Frattesi e Luis Henrique, mentre Chivu vorrebbe tenere sia Sucic che Diouf.

Il cartellino di Frattesi oggi vale 12,8 milioni a bilancio, il che rende più ampio il numero di club che possono acquistarlo: difficilmente, però, i nerazzurri venderanno per meno di 25-30 milioni. Per evitare una minusvalenza con Luis Henrique ne servono invece 17,9, anche in questo caso l'asticella resta sui 25-30 milioni. Tornerà a casa Pavard, che non rientra nei piani, e verrà riacquistato Stankovic aggiungendo 13 milioni a quelli incassati dal Bruges la scorsa estate: ad oggi ci sono club pronti a sborsarne 40 per il serbo, ma si rischia di perdere un prodotto del vivaio che potrebbe essere un futuro titolare per anni.