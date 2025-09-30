A causa di una botta al ginocchio rimediata nel finale di partita contro lo Slavia Praga, Hakan Calhanoglu ha lasciato San Siro zoppicando. Intercettato in zona mixed dall'inviata di FcInterNews, lo stesso centrocampista turco ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche. "Sto bene, è solo una botta", le sue parole prima di stuzzicare il compagno di reparto, Zielinski, impegnato nelle interviste post gara.

