Tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Thuram e sui tempi di recupero. Le ultimissime in vista di Inter-Cremonese, match in programma sabato pomeriggio a San Siro. Focus anche sulla Champions League dopo le prime due giornate.

Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
