Il Newcastle mette un piede e tre quarti negli ottavi di finale di Champions League. Nella prima gara di questo mercoledì di playoff, la compagine inglese non ha avuto alcuna pietà del Qarabag, strapazzato a domicilio con un secco 6-1. La pratica viene chiusa dai Magpies già nel primo tempo chiuso avanti per 5-0, grazie al poker dello scatenato Anthony Gordon, intervallato dalla rete dell'ex milanista Malick Thiaw. Nella ripresa, gli azeri trovano il punto della bandiera con Elvin Ceferqulyev ma Jacob Murphy al 72esimo timbra la sesta rete che fissa il punteggio sul tennistico 6-1 che renderà il ritorno al St. James's Park una formalità per la squadra di Eddie Howe.