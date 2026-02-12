Grana Pavard per l'Inter. Il difensore francese rischia di non essere riscattato dall'OM a fine stagione ed è finito anche nel mirino dei tifosi del Marsiglia. L'ex Bayern è destinato a tornare a Milano, ma l'Inter non vuole concedergli un'altra chance. E poi in ballo c'è anche il futuro di Akanji.

Data: Gio 12 febbraio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
