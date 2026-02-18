Il Bodo/Glimt, il freddo, il campo sintetico. L’Inter dovrà affrontare questi avversari nel match in programma fra pochi minuti e Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, parla ai microfoni di Prime Video raccontando le scelte tecniche fatte e le aspettative per questo incontro.

Partiamo dalle condizioni del campo, come lo hai visto e come può cambiare il vostro gioco con un terreno così?

“Non deve cambiare nulla e non deve nemmeno impensierirci. Dobbiamo essere pronti mentalmente e fisicamente ad accettare le condizioni, se cerchi scuse e alibi rischi di non farcela”.

Qual è il rischio maggiore di questa serata e qual è la cosa migliore che deve fare la tua squadra?

“Dobbiamo essere pronti ad affrontare la loro intensità, quello che questa squadra riesce a fare in questo campo. Lo hanno fatto per diversi anni, stanno portando avanti un progetto importante e l’hanno fatto vedere coi risultati ottenuti e non solo. Dobbiamo accettare tutte le condizioni e non pensarci troppo, qui non sarà semplice”.

Ora sono partite tutte dentro o fuori.

“Sono due partite da giocare, bisogna essere maturi e capire le condizioni, la proposta del campo nei 100 minuti qui. Ed essere consapevoli che si giocherà su due manche, bisogna fare di tutto per portare a casa questa qualificazione”.