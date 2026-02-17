Viviamo insieme la vigilia di Bodo Glimt-Inter, andata dei playoff di Champions League. Le ultimissime e la probabile, Chivu perde Calhanoglu e Frattesi prima della partenza. Bastoni con il tecnico in conferenza stampa romperà il silenzio dopo la gogna mediatica di questi giorni.

Sezione: Web Tv / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
