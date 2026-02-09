Spazio a commenti e analisi di Sassuolo-Inter 0-5. I nerazzurri non si fermano più, rifilano 5 gol alla squadra neroverde e si portano a +8 sul secondo posto in attesa del recupero di Milan-Como.

Capolavoro assoluto di Chivu, trascinato in campo da Dimarco e Lautaro ma non solo. L'Inter vola sulle ali dell'entusiasmo e del bel gioco in vista del derby d'Italia.

