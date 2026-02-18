Direttamente dal campo sintetico dell'Aspmyra Stadion di Bodo, Beppe Marotta anticipa anche ad Amazon Prime Video i temi di Bodo/Glimt-Inter, match valido per l'andata dei playoff di Champons League: "Fa freddo", dice ridendo in milanese il presidente nerazzurro prima di tornare sul caso Bastoni. "E' una pagina che vorrei chiudere, ha lasciato amarezza in tutti. Pensiamo a questa serata, a questa competizione che vede tre squadre italiane presenti che spero passino tutte il turno perché il nostro movimento calcistico ne ha tanto bisogno", le sue parole.

C'è stato il rischio di non giocare oggi.

"Non voglio addentrarmi in polemiche o creare alibi ma è una condizione difficile, è un campo sintetico non di ultima generazione. Spero che dal punto di vista fisico e agonistico non si registreranno infortuni. Ci adatteremo al terreno, siamo abituati anche a convivere con queste difficoltà".

Cosa è la Champions per voi oggi?

"Per noi è orgoglio, la continuazione della storia del club. L'impegno è onorarla fino in fondo".