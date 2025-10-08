La difesa dell'Inter ha subito solo due gol nelle ultime cinque partite. Difesa più alta e salita di 8 metri più avanti, nel 24/25 l'altezza media era 26,8 oggi è di 34,7. Se Akanji-Acerbi-Bastoni rappresenta il trio titolare, De Vrij e Carlos Augusto fanno parte in maniera costante delle rotazioni, obiettivo che intende centrare anche Bisseck.
In questo modo di può continuare a tenere un baricentro alto (55,9 metri), favorendo il recupero palla (40,4 metri) e la riaggressione immediata. Un gioco "più verticale" parte anche da qui. La vecchia Inter effettuava in media 6,1 recuperi offensivi (al massimo a 40 metri dalla porta avversaria), adesso arriva a 7 tondi tondi in ogni partita.
Sezione: Web Tv / Data: Mer 08 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Web Tv
videoMatri: "Voto positivo per Chivu, non era facile dopo 4 anni di Inzaghi. Lautaro il migliore, Thuram l'indispensabile"
videoZielinski in mixed: "Stiamo lavorando bene, Lautaro fondamentale. Disponibile a giocare da regista se serve"
Altre notizie
Mercoledì 08 ott
- 14:40 Le memorie cool di Djorkaeff: "Ero nella prima generazione di calciatori glamourizzati. Scelsi la MLS perché..."
- 14:24 Aidoo: "Il mio sogno è vincere con l'Inter, ma non so se avrei avuto lo stesso spazio". Poi ringrazia Dumfries
- 14:10 Titolo campione d'inverno, Roma prima in classifica ma non per i bookies: Inter e Milan insidiano il Napoli
- 13:50 De Siervo: "La Serie A resta a 20 squadre. Riducendo a 18 si perderebbe il 20% degli eventi sportivi"
- 13:30 Caso Osimhen, le intercettazioni inchiodano Giuntoli and co? Spunta un messaggio: "Non lasciamo tracce"
- 13:14 SM - Destino di Nico Paz segnato: tornerà al Real Madrid. Poi il retroscena sul no del Como al Tottenham
- 12:54 L'ECA cambia nome e si trasforma in EFC: European Football Clubs. Al-Khelaïfi: "Momento di evoluzione"
- 12:14 Il Messaggero - Pio Esposito, retroscena dalla scorsa estate: ci ha pensato anche Sarri per la sua Lazio
- 12:00 AKANJI ma non solo, più ALTA e più AGGRESSIVA: come CHIVU ha RIVOLUZIONATO la difesa dell'INTER
- 11:45 Di Natale: "Napoli e Milan per lo Scudetto, ma occhio all'Inter. La Juve? No"
- 11:30 Almeyda (all. Siviglia), discorso virale contro il Barcellona: "Palle e cuore, non possono batterci"
- 11:16 Jaselli Meazza: "L'abbattimento dello stadio? Auspico venga mantenuto il nome. Oaktree e RedBird..."
- 11:02 CdS - Sommer e Martinez: alternanza e staffetta? L'Inter osserva Atubolu
- 10:48 Rabiot: "L'Inter è l'italiana che ha fatto meglio in Europa e hanno un vantaggio. Il derby..."
- 10:34 GdS - Conte in ansia per Lobotka e Politano: lo slovacco salta l'Inter?
- 10:20 Trevisani: "Roma-Inter? Credo possa andare come tra Inzaghi e Gasperini"
- 10:06 La Repubblica - Osimhen, il caso non è chiuso (per la giustizia ordinaria): le carte in mano alla Procura
- 09:52 Corsera - Inter-Atletico, ansia e adrenalina a Bengasi: ecco cosa attende i due club in Libia
- 09:38 Bonny all'Inter già meglio che nell'era Chivu a Parma: il francese quasi certo di una maglia all'Olimpico
- 09:24 Thuram, l'obiettivo non è il rientro con la Roma: si lavora per averlo in un'altra sfida
- 09:10 GdS - La difesa è salita di 8 metri: cifra iperbolica! La rivoluzione di Chivu parte da dietro
- 08:56 Corsera - Uefa e A22 al lavoro per una nuova Super Champions: possibile rivoluzione dal 2027, ecco il futuro format
- 08:42 CdS - Chivu meglio dell'ultimo Inzaghi. Ma ora il calendario si fa duro...
- 08:28 CdS - Thuram prosegue nel recupero dall'infortunio. Domani i convocati per l'Atletico
- 08:14 GdS - Akanji, l'Inter ha già deciso: sarà riscattato dal City. E in futuro potrebbe cambiare posizione
- 08:00 Torchia: "La Juventus ha battuto l'Inter ma ha i suoi stessi punti. Significa averne persi per strada"
- 01:08 Prima GdS - Comanda Akanji, il difensore si è già preso l'Inter: sarà riscattato
- 00:00 "Perché l'Inter ha preso Bonny?"
Martedì 07 ott
- 23:45 Lanzafame: "L'Inter in quattro anni è sempre stata la più forte. Metto ancora la squadra di Chivu davanti a tutte"
- 23:30 Schwoch: "Lo scorso anno l’Inter non aveva le alternative davanti, ora invece..."
- 23:16 Abodi su San Siro: "La delibera apre alla vendita. Per gli Europei non c’è tempo da perdere"
- 23:02 L'Inter di Chivu è una macchina da gol: 22 nelle prime 8 gare, è solo la seconda volta negli ultimi 60 anni
- 22:48 Piovani: "Fin qui convincenti per risultato e prestazioni. KFF Vllaznia squadra tutta da scoprire"
- 22:34 Abodi: "Milan-Como a Perth occasione per promuovere il calcio. Ai tifosi si chiede un piccolo sacrifcio"
- 22:20 Napoli, Lukaku prepara il ritorno. Lambaerts: "In campo a fine dicembre. E il futuro…"
- 22:06 Eriksen esalta il connazionale Hojlund: "So cosa ha passato allo United. Felice che sia tornato a segnare"
- 21:52 Milan-Como in Australia, Rabiot entra in tackle: "È completamente folle"
- 21:38 Kroos punge il Barça: "C'è chi può eliminarlo dalla Champions League, l'anno scorso è successo contro l'Inter"
- 21:24 L'Argentina snobba Soulé, l'agente apre all'Italia: "Matias avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato"
- 21:10 From UK - Trabzonspor pazzo di Onana: la dirigenza studia il riscatto dell'ex Inter dal Manchester United
- 20:55 Ottavio Bianchi: "Roma e Napoli in vetta, finalmente. Di solito si vedono comandare quelle del nord"
- 20:41 Women's Europa Cup, domani alle 18 Inter Women-KFF Vllaznia: dove seguire il match
- 20:27 La Lega Serie A svela la Top 11 della sesta giornata. Non solo Bonny: tre interisti dominano la formazione
- 20:13 Mkhitaryan e la telefonata di Ausilio: "Prima di prenderti devo vendere due giocatori". Erano Lukaku e Hakimi
- 19:58 A. Paganin: "Adoro la comunicazione di Chivu, si è fuso con l'idea calcistica dell'Inter"
- 19:44 A Piero Volpi il 'Premio Quarenghi', Salvi: "Creiamo un ponte ideale tra la Grande Inter e quella di oggi"
- 19:29 Udinese, Nani: "Abbiamo i punti che meritiamo, sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno"
- 19:15 Qui Roma - Tanti big rimasti a Trigoria, Gasperini pensa ad un'amichevole prima dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! AKANJI TOP, il caso BISSECK, ACERBI-DE VRIJ zittiscono tutti: il punto sulla DIFESA. Sul MERCATO...
- 18:52 Napoli, brutte notizie per Lobotka: il centrocampista lascia il ritiro della Slovacchia e rischia di saltare l'Inter
- 18:38 Padelli: "Solet è Solet, se limita certe sbavature diventa fortissimo. Caprile sta crescendo"
- 18:24 Zauli: "L'Inter U23 può restare tra le prime in classifica. Anche se lascia qualche punto per strada"
- 18:09 Milan-Como a Perth, Ulivieri caustico: "Per certe somme potrebbero giocare anche in Siberia"
- 17:55 CIES - Solo il Napoli ha una rosa più 'anziana' dell'Inter: quasi 30 anni di età media per entrambe
- 17:40 Atletico Madrid, Alemany è il nuovo Director de Fútbol Profesional. Era un pallino di Oaktree per l'Inter
- 17:27 Giudice Sportivo - Squalificato per un turno il solo Touré del Pisa. Multe per cinque società
- 17:14 Antognoni: "Tante squadre in pochi punti, ma Napoli e Inter hanno qualcosa in più"
- 17:00 Brasile, Rodrygo: "Abbiamo tanti giocatori bravi. Nessuno ha il posto garantito, Ancelotti lo ha chiarito"
- 16:45 Inter-Milan, rinnovata la gestione del servizio sanitario di San Siro con l'Ospedale San Raffaele
- 16:31 Giudice Lega Pro - Due giornate a Guarneri dell'Ospitaletto. Seconda sanzione per tre giocatori dell'Inter U23
- 16:16 Fontana: "Inter e Napoli le più forti, ma Milan favorito per lo Scudetto. Esposito, grande personalità"
- 16:02 Paesi Bassi, Dumfries sogna in grande: "Al Mondiale abbiamo il potenziale per puntare al massimo"
- 15:48 Matic: "L'Inter ha qualità e giocatori per pressare di più nella metà campo avversaria. E con Chivu e Kolarov..."
- 15:33 Dumfries: "Pallone d'Oro? Wow, sono arrivato sopra Haaland. La finale di Monaco una me..., ma poi penso che..."
- 15:19 Cristian o Lorenzo (il Magnifico)? CHI VU-ol esser lieto, sia: di doman non v'è certezza!
- 15:05 Gattuso: "Italia-Israele, non si respira una bellissima aria. Ma dobbiamo giocare o perderemo 3-0"
- 14:51 Accordo con la Super League per una nuova Champions? La UEFA nega: "Non abbiamo questo piano"
- 14:36 Per Atubolu, nuova idea Inter, prima con la Germania. Che però stava sfumando: "Colpa di... un pisolino"
- 14:22 Dimarco, Lautaro, Calhanoglu o Thuram: chi è l'MVP di settembre? Via alle votazioni
- 14:07 Ok UEFA per Milan-Como a Perth, Simonelli: "Certo che i tifosi italiani capiranno il sacrificio richiesto"