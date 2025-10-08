

La difesa dell'Inter ha subito solo due gol nelle ultime cinque partite. Difesa più alta e salita di 8 metri più avanti, nel 24/25 l'altezza media era 26,8 oggi è di 34,7. Se Akanji-Acerbi-Bastoni rappresenta il trio titolare, De Vrij e Carlos Augusto fanno parte in maniera costante delle rotazioni, obiettivo che intende centrare anche Bisseck.

In questo modo di può continuare a tenere un baricentro alto (55,9 metri), favorendo il recupero palla (40,4 metri) e la riaggressione immediata. Un gioco "più verticale" parte anche da qui. La vecchia Inter effettuava in media 6,1 recuperi offensivi (al massimo a 40 metri dalla porta avversaria), adesso arriva a 7 tondi tondi in ogni partita.