Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 3-0 dell'Inter contro la Fiorentina.

"Calhanoglu ha fatto un gol meraviglioso che ci ha consentito di vincere la partita. Sucic ha segnato una rete pazzesca. Calha si issa in cima alla classifica cannonieri con 5 gol. Ho la voce a terra per aver urlato tantissimo, ero carico di tensione e rabbia. L'Inter ha dominato la partita dal 1' al 90', avendo una marea di occasioni. De Gea migliore in campo, ci sono stati due falli evidenti da rigore non segnalati. Quello della ripresa era solare e clamoroso, addirittura hanno fatto un check dal VAR. Ennesima partita in cui l'Inter deve recriminare per gli episodi arbitrali".