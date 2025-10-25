Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sfida del Maradona tra Napoli e Inter, conclusa con un deludente, per i nerazzurri, 3-1 in favore dei padroni di casa: "Tantisismi errori e tantissime polemiche arbitrali, con episodi che vanno contro l'Inter. E ormai è un'abitudine. E non mancano gli strascichi nel post-partita tra Conte, Marotta e Chivu". Poi aggiunge: "Ci mancava solo il rigore assegnato dal guardalinee".

A seguire il video commento.