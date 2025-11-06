Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Kairat in Champions League. 

"L'Inter doveva vincere e ha vinto. Avevamo la possibilità di andare primi in classifica, ma come spesso accade ci siamo complicati la vita. Immaginavo di parlare di una serata tranquilla e di un risultato rotondo, invece ci troviamo a parlare di una partita complicata. Abbiamo preso un gol senza senso e ingiustificabile. Le parole di Dimarco nel post partita sono gravissime quando dice che l'avversario è stato sottovalutato. Mi aspettavo di più, l'importante comunque era portare a casa i tre punti". 

