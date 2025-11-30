Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 sul campo del Pisa.

"A fine tempo sinceramente speravo ma non pensavo a questo risultato, dopo una prestazione insufficiente. Il doppio impegno con Milan e Atletico si è fatto sentire. Dopo il primo tempo non ero ottimista, il Pisa nella ripresa ha pagato le fatiche del primo ed è calata. I cambi hanno aiutato tanto l'Inter. Diouf ha messo freschezza, Esposito ha messo entusiasmo, ma soprattutto Zielinski ha fatto la differenza. Lautaro si è inventato il primo gol, una rete bellissima, difficilissima. Non una bella Inter, ma che porta a casa tre punti".