Nel post-partita di Sky Sport, ha parlato in casa Milan anche Christian Pulisic, commentando così il successo dei rossoneri sull'Inter: "Non sono sorpreso della prestazione di oggi, quando giochiamo così bene è sempre bello vincere", ha detto lo statunitense, soffermandosi anche sulla lotta scudetto. Se ci crediamo? "Per noi sono tre punti molto importanti, però dobbiamo continuare a trovare questa continuità, a vincere tutte le partite".

La gara di oggi? "Abbiamo iniziato la partita molto bene, con intensità, con fisicità. Abbiamo fatto molto bene, fatto i due gol nel primo tempo e questa vittoria per noi è molto importante"