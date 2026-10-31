Ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella parla così dopo il derby perso 3-1, prima sconfitta stagionale in campionato per i nerazzurri: “Sicuramente l’approccio non è stato buono, il Milan è andato 2-0, poi siamo riusciti a sbloccarci. Prima del 3-1 il pallino del gioco lo avevamo noi, l’inerzia era dalla nostra parte, Maignan ha fatto due parate importanti. Poi sul 3-1 è iniziata una nuova partita, il Milan si è un po’ chiuso ed è maturato questo risultato".

Come si va in Champions adesso?

"Ci sì va e basta. Dobbiamo rialzarci subito, le gare sono condensate, dobbiamo recuperare al meglio le energie fisiche e mentali e presentarci al meglio ai prossimi appuntamenti. Stasera ci lecchiamo le ferite ma da domani iniziamo già a pensare alla prossima partita”.