Il tecnico del Milan Ruben Amorim commenta così il derby in conferenza stampa: "Il Milan può essere sempre così, abbiamo avuto una bella serata ma abbiamo avuto delle difficoltà contro il Bologna. Una buona serata, tre punti, dobbiamo essere onesti, quindi vinci è tutto più facile, ci sono partite in cui non giochiamo bene come col Bologna".
Stasera cosa ha capito dal primo minuto?
"Puoi guardarmi durante la partita e vedere che ero confidente dal primo minuto, non puoi sapere cosa succede ma puoi sentire sensazioni dal primo minuto e ho capito che potevamo competere fin dall'inizio".
Durante la partita abbiamo visto il suo abbraccio con Pavlovic, la squadra è con lei.
"Sono orgoglioso dei miei giocatori, anche nell'ultima partita che abbiamo perso, loro danno tutto ed è quello che possono fare per me. Hanno la mia ammirazione, a volte possiamo vincere, a volte perdere, ma stanno lavorando molto duramente. Io sono con i miei giocatori al 100% perchè in campo danno tutto".
Cardinale si è emozionato dopo la partita, che sensazioni ha lei?
"Le critiche sono normali, è il pressing del club. Sono contento per le parole di Cardinale, non è facile a volte ma ognuno nel club vuole questi risultati e stiamo facendo il massimo per portare il club nel posto giusto. E' stata una serata bella per tutti, la prima cosa che ho pensato è stato pensare a mercoledì non so perché ma è stata una bella serata".
Oggi un undici titolare per tanto tempo, può giocarsela con chiunque.
"Dipende dalla partita, non so se è il miglior undici iniziale o si può cambiare qualcosa, dipende dai vari momenti. Posso dire che tu guardi la parttita e puoi capire che con alcune rotazioni è diverso, dobbiamo onesti e dire che con alcuni giocatori in campo è diverso. Oggi con Moreira, Rabiot, Gila e altri si gioca diversamente".
Lei è un attore in campo o è sempre così?
"Sono molto felice, sono giovane ma ho molta esperienza. Due giorni fa era come un cimitero qui, oggi le persone parlano di scudetto. Ho esperienza per mantenere la calma ma sono veramente felice e vado a casa contento e sono contento di essrre il leader di questo team".
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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