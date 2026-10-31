Nel post-partita di Sky Sport, Cristian Chivu ha commentato così la sconfitta nel derby di Milano: "Fa male perdere un derby dove le aspettative erano altre, per gli obiettivi stagionali e per ciò che dobbiamo difendere. Viste le assenze degli ultimi due giorni, abbiamo cercato di recuperare qualcuno. Ma l'approccio è stato sbagliato, poi abbiamo reagito e non è tutto da buttare. Prima dell'intervallo poi abbiamo regalato un altro gol. Ci aspettavamo di far meglio di quanto fatto, occorre migliorare in approcci, atteggiamento e determinazione. Dobbiamo voltare pagina perché martedì c'è una gara importante".

Dove avete fatto più fatica?

"Siamo stati costretti a cambiare perché Pio non era stato bene, Bonny fino a pomeriggio non stava bene. Abbiamo dovuto fare qualche improvvisazione pensando anche fosse la cosa giusta con Diouf che doveva attaccare lo spazio. Credevamo fosse la soluzione migliore adattandoci alle emergenze. Abbiamo fatto vedere anche cose buone, li abbiamo messi in difficoltà in una fase nel primo tempo. Ma abbiamo le nostre colpe per atteggiamento e dobbiamo ritrovare la cattiveria dell'anno scorso".

La squadra non sembra più dominante come prima...

"Non è mai semplice giocare ogni tre giorni. Dobbiamo ritrovare umiltà e attenzione, più determinazione a partire dagli approcci. Continuando con i momenti della gara. Non è tutto da buttare. Siamo consapevoli del fatto che ci rispecchiamo un po' nel passato, dobbiamo ritrovare fame e cattiveria in alcune situazione che diamo per scontate. Trovare consistenza in tutto ciò che si fa".