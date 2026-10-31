Al proprio primo derby da alleantore del Milan è arrivata la prima vittoria per Ruben Amorim, vittorioso insieme alla sua squadra per 3-1 contro l'Inter. A pochi istanti dalla conclusione della stracittadina meneghina, il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'esito della sfida.

Avete gestito molto bene il vantaggio. Cosa ve lo ha permesso?

"Sono contento di molte cose. Abbiamo iniziato bene la partita. Abbiamo fatto una buona partita ma non straordinaria. Abbiamo gestito bene il vantaggio anche grazie a Modric. Non abbiamo cambiato il nostro modo di approcciare la partita. Sapevamo che sui piazzati potevano farci male e infatti ci hanno colpito".

Cosa avete cambiato rispetto al Bologna?

"Rispetto al Bologna è stata una partita completamente differente. Avere a disposizione Moreira, Rabiot e Gila ci ha dato una grossa mano. È stata una grande giornata per i nostri tifosi. È bello vincere partite di questo tipo, ma i tifosi devono capire che devono credere nel progetto e magari dopo stasera ci crederanno di più. Ma ci saranno altre partite come questa e altre come contro il Bologna".

Quali sono le prospettive del Milan dopo questa partita?

"Possiamo diventare una grande squadra. Il nostro obiettivo è quello di tornare a vincere lo Scudetto e lavoreremo per questo. Sarà dura e lo sappiamo".