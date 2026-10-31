"E' la notte pià bella dell'anno fino ad ora. Quando vinci il derby in casa è incredibile. Abbiamo imparato dopo il ko di Bologna, andiamo avanti". Lo ha detto Yunus Musah, parlando a Sky Sport, dopo il 3-1 imposto dal Milan all'Inter.

Hai ribaltato il giudizio dei tifosi: oggi sei uscito tra gli applausi.

"Sono contento del momento che sto vivendo, ma il calcio ha la memoria corta. Devo continuare così fino alla fine della stagione, al Milan devi giocare bene ogni partita perché c'è qualcuno che vuole il tuo posto".

Il gol di Rabiot.

"Era uno schema, sapevamo che l'Inter non avrebbe seguito Adrien. Voleva mettere la palla sul secondo palo sperando nell'inserimento di qualcuno. Non penso fosse un tiro (ride, ndr)".